شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تكذّب عماد محرم: "بلية" مش بنت مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفيديو الذى بثته ابنة الفنان عماد محرم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، غضب الكاتبة ماجدة حير الله، والذى قال فيه إن ابنة الفنانة مديحة كامل فى فيلم العفاريت هى "بلية" وكتبت خير الله أكثر من مرة عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك وهاجمت محرم.



ماجدة خير الله

وقالت ماجدة خيرة: "حين كتبت مكنتش عايزه أدخل فى الحكاية البايخة دى؟ لكن أحب أقول إن الأستاذ عماد محرم مايعرفش حاجة عن موضوع الأطفال فى فيلم العفاريت، واللى قاله وأعلنه هجص، ده جه صور تلات أربع أيام وروح ! ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحة كامل، وبلاش هبل وادعاء وبحث عن دور، واكسكلوسيف وعبط".

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وبعد مرور 30 عامًا من عرض فيلم العفاريت الذى أنتج فى عام 1990، كشف الفنان عماد محرم من تكون ابنة مديحة كامل فى الفيلم، حيث ظهر الفنان القدير فى مقطع فيديو مع ابنته عبر تطبيق "تيك توك" متحدثًا عن الفيلم الذى شارك فى بطولته مع النجوم عمرو دياب ومديحة كامل وهديل وسماح عاطف ونعيمة الصغير.

وردا على سؤال ابنته حول ما إذا كانت بلية ابنة مديحة كامل فى فيلم العفاريت أم لا، قال الفنان عماد محرم فى أحدث ظهور له: "أنا مقدرش أقول لأن لو قولت احرق الفيلم، لكن طالما الفيلم من مدة.. عموما بلية بنت مديحة كامل".

وتدور قصة فيلم العفاريت حول اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التى تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى الفنان عمرو دياب صدفة بالطفلة الصغيرة بعدما تكبر ويطلق عليها اسم "بلية"، ومن ثم تروى الطفلة إلى الفنان عمرو دياب أنشطة العصابة، فيتضامن مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة.

وفيلم العفاريت من انتاج عام 1990، وبطولة عمرو دياب ومديحة كامل وعماد محرم وهديل وسماح عاطف ونعيمة الصغير، ومن إخراج حسام الدين مصطفى وتأليف ماجدة خير الله.