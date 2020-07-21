شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الجوهرى تعيد إحياء أغنية "بلونة" بعد 7 سنوات من ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة سارة الجوهرى لتدشين انطلاقة فنية جديدة فى مشوارها الموسيقى عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية "بلونة"، مع إحدى الشركات الموسيقية العالمية.

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واختارت سارة الشهيرة بلقب "جوهرى"، أن تعيد إحياء أول وأقدم أغنياتها "بلونة"، التى ظهرت لأول مرة منذ سبع سنوات تزامنًا مع انطلاقها رسميًا فى رحلتها الفنية المستقلة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف.

وتجسد أغنية "بلونة" قصة حقيقية عاشتها جوهرى عندما صدمها منتج فنى برفض العمل معها بحجة وزنها الزائد حتى بدون أن يسمع صوتها أو يختبرها، لتقرر وقتها أن تكتب ما مرت به فى شكل أغنية تندد بالحكم على الأشخاص بمجرد مظهرهم الخارجى، وبالفعل حققت الأغنية فور ظهورها نقلة نوعية بالنسبة لسارة وأطلقت بها مشوارها الغنائى، وتعاونت خلالها مع الملحن وعازف الجيتار عمرو طنطاوى، رفيق درب عمرو دياب وقدم العديد من الأغنيات الناجحة مع الهضبة مثل "عودونى" "ويلومونى" و"العيون" و"الليلة".

أغنية "بلونة" من كلمات وألحان جوهرى، ومن توزيع شريف الوسيمي، وشارك فيها الموسيقيون، هانى بدير بعزف البركشن وعز شهوان بعزف البيز جيتار ووائل النجار بعزف الأكورديون وأحمد فيدو بعزف الفيولين، بجانب مهندس الصوت معتز ندى، ومن المقرر أن تطلق أكثر من ثلاثة أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة بواقع أغنية سنجل كل شهر تقريبًا بداية من "بلونة" التى تظهر يوم الخميس المقبل بشكل فيديو كليب.