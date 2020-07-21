شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يغنى "طعمة" أول مهرجان بعيداً عن أوكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطرب المهرجانات أورتيجا لتسجيل مهرجان جديد يحمل اسم "طعمة"، من كلمات الشاعر محمود خليفة، وألحان هنرى كامل الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد انتهاء عميلة مكساج وماستر على أن يتم طرحه في موسم الصيف الحالي، والمهرجان سوف يكون مختلفا غير أعمال أورتيجا السابقة، حسبما أكد مؤلف مهرجان محمود خليفة لـ"الخليج 365".

ويعد "طعمة" أول مهرجان يقدمه أورتيجا بعيداً عن صديقه أوكا بعدما انفصلا عن بعضهما عقب تعاون دام أكثر من 10 سنوات سويا، وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أعلن فيه ذلك وأكد على أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال مطرب مهرجانات أورتيجا أغنية جديدة تحمل اسم “فرعون” على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وكليب من كلمات ميدو، والموزع شيندي وخليل، والمخرج بومبو وديماريا.