شكرا لقرائتكم خبر عن "أيوه يا مصريين" أغنية وطنية هدية من عاصى الحلانى للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني إنه يستعد حاليا لتسجيل أغنية وطنية جديدة إهداء لمصر، بعنوان" ايوه يا مصرين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف عاصي لـ"الخليج 365" قائلاً:"أحب أشكر الشعب المصرى الذى تربطني به علاقة وثيقة، فمصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، فالجمهور المصري قريب من قلبي، وأنا أتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، واتمني أيضا الأغنية تنال إعجاب جمهوري في مصر بعد طرحها.

في سياق آخر يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا