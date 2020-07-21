شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لتحرش سيدة بالفنان شريف خير الله: حذفت البوست ولو مابعدتش عنى هافضحها بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال قضية التحرش حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أثارت ضجة كبرى على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، خاصة مع تحرش البعض بعدد من الفنانات والفتيات عبر الرسائل الإلكترونية أو غير ذلك، لكن هذه المرة كان الوضع مختلفا، حيث لم تكن الضحية فنانة، إنما الفنان شريف خير الله.

وكشف الفنان شريف خير الله مؤخرا عن تعرضه للتحرش من قبل سيدة عبر السوشيال ميديا، معربا عن استيائه الشديد مما تعرض له من تحرش إلكتروني، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك" صورة لتلك السيدة معلقا :"الست دي بتتحرش بي.. ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".



شريف خير الله

لكن هذا البوست عرض الفنان شريف خير الله إلى بعض الانتقادات من قبل جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما دفعه إلى حذف المنشور على الرغم من تأكيده أن هذه السيدة تسببت في خلق "مشاكل" في بيته.

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الفنان شريف خير الله

وقال الفنان شريف خير الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم :"مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانه عليكم وانا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان ..حاجه غريبه لو واحده هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتم سلاسفيلوا".



شريف خير الله

يشار إلى أن الفنان شريف خير الله شارك في العديد من الأعمال الفنية من بينها كلاشنكوف، حاحا وتفاحة، إلا أمي، أجدع ناس، لحظة خطر، فخ الجواسيس، جيران آخر زمن, صعيدي رايح جاي، وحياة قلبي وأفراحه، سوق النساء، بهوات آخر زمن، الخزنجية وعصر القوة، كما شارك في مسلسل "النهاية" رمضان الماضي كضيف شرف مع الفنان يوسف الشريف.

ومسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى، ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما، وتدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.