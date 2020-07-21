شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة مخرج مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان: "بسم الله.. توكلنا على الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، بدء العمل والاستعدادات لتصوير المسلسل الجديد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج أستاذ تامر مرسى".





وكان النجم محمد رمضان، أعلن عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذى يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، لحين التفاوض مع الورثة، وقرر أن يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى"، من إنتاج شركة سينرجى.

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وكتب محمد رمضان منشورًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "تم تأجيل مسلسل أحمد زكى لحين التفاوض مع الورثة".

وكان المخرج محمد سلامة، أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لم يتعاقد على مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، مشيراً أن الأخبار المتداولة على تعاقده ليس لها أى أساس من الصحة، لافتاً إلى أن تلك الأخبار تجعله يشعر باستياء شديد، خاصة أن الموسم لم يحتمل تلك الشائعات التى يروجها البعض، موضحاً أنه فى حالة تعاقده على اى عمل سيعلن مباشرة لوسائل الإعلام.

وأشار سلامة، إلى أن متفرغ حالياً لاستكمال تصوير فيلم "شريط 6" للفنان خالد الصاوى، حيث يتبقى ما يقرب من أسبوعين وينتهى التصوير تماماً، موضحاً أن فريق العمل قد صور عددا كبيرا من الفيلم ما قبل جائحة كورونا.

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح منذ أيام قليلة أغنية "تيك توك" مع النجم العالمى سوبر ساكو وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏