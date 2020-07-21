شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون: محبة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكـر الإنسـان بل تدخـله فـى سكينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت النجمة سيمون، أن محبـة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكـر الإنسـان وحواسـه بمفردها، مشيرة إلى أن الإنسـان كله يدخـل فـى هـدوء وسـكينة هى الفردوس بعينـه، وهذا يرجـع لمقدار الأمـان والاطمئنان اللانهائى الـذى يحسـه الإنسـان أثنـاء وجـوده فى حضـرة الله الكلى القـدرة والقـوة".

وكتبت سيمون، عبر حسابها على فيس بوك: "محبـة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكـر الإنسـان وحواسـه بمفردهـا، بـل إن الإنسـان كله يدخـل فـى هـدوء وسـكينة هى الفردوس بعينـه، وهذا يرجـع لمقدار الأمـان والاطمئنان اللانهائى الـذى يحسـه الإنسـان أثنـاء وجـوده فى حضـرة الله الكلى القـدرة والقـوة".

وأضافت سيمون: "فلا يعود للماضى بمآسيه وصورة المحزنـة أى وجـود فى أفق الفكر المصلَّى، ولا يعود اهتمام بالحاضر ومطالبـه، ولا يعود قلق على المسـتقبـل بمفاجآتـه، لأن نفس الإنسان تكون مرتاحه فى الله الذى تثق فيـه ثقة لا تُحـدُّ كالطفل على صـدر أُمَّه".

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سيمون

كانت سيمون أعربت عن سعادتها بتشبيهها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، وعلقت على إحدى الصور الذى تظهر الشبه بينهما عبر حسابها على فيس بوك، مؤكدة أن ليلى مراد هى قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للراحلة ليلى مراد وهى فى منزلها وشبهها الكثيرون بالفنانة سيمون، خصوصًا أن الأخيرة كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراحلة وسيرة حياتها الفنية فى عمل درامى، ولكنها لم توفق وحزنت كثيراً لعدم تقديم مسلسل "ليلى مراد".

وسيمون عاشقة للنجمة الراحلة ليلى مراد، حيث إن أول أغنية قدمتها على المسرح فى بداية مشوارها الفنى كانت "ماليش أمل فى الدنيا" للفنانة لليلى مراد.