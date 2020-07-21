شكرا لقرائتكم خبر عن تباعد إجتماعى ومطهرات فى العرض الخاص لفيلم Babyteeth (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الشركة المنتجة لفيلم Babyteeth، عرض خاص للفيلم بحضور بطلته إليزا سكانلين، في سينما راندويك ريتز يوم بسيدني - أستراليا، وكانت الممثلة إليزا سكانلين البالغة من العمر 21 عامًا واحدة من ثمانية أشخاص فقط مسموح لهم بالتواجد علي السجادة الحمراء وسط جائحة فيروسات التاجية، حيث كانت الجميع ملتزم بالتباعد الإجتماعي ومطهرات اليدوية.

الفيلم تدور أحداثه حزل الفتاة ميلا المراهقة التي تقع في حب تاجر المخدرات، يصبح الأمر بمثابة الكابوس لعائلتها، بينما تسقط في عالم لا تعرف عواقبه وهو إخراج شانون ميرفي وبطولة أيزي ديفيس.

الفيلم سبق وأن عرض في مهرجان فينسيا السينمائي بالعام الماضي وهي الدورة التي شهدت مشاركة المخرجة السعودية هيفاء المنصور وهو بعنوان THE PERFECT CANDIDATE يتناول فيلم الفيلم قصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المتحفظ فى مجتمعها ويحاول استعراض العقبات التى تواجه امرأة تترشح لمنصب محلى بسبب التمييز على أساس الجنس.

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وتعتبر هيفاء المنصور هى واحدة من بين مخرجتين فقط تشاركان فى المنافسة القوية للحصول على الأسد الذهبى فى مهرجان البندقية السينمائى الدولى، ويعكس الفيلم التغييرات التى تشهدها المملكة، والتى وصلت لتخفيف قيود نظام ولاية الرجل، إذ يبدأ ببطلة الفيلم مريم وهى تقود سيارتها، وعندما تفشل رحلة خططت للقيام بها إلى دبى ينتهى المطاف بمريم وهى تضع اسمها فى قائمة المرشحين للمجلس البلدى، وبسبب شعورها بالإحباط من عدم تمهيد طريق للمركز الطبى الذى تعمل فيه تتعهد مريم بأن تقوم بذلك بنفسها إذا فازت.