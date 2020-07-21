شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي": فخورة باللى راح ومتفائلة باللى جايي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" في 23 يوليو الجارى، وسط انتظار ولهفة من جمهورها لما تقدمه الفنانة في ألبومها الجديد.

كتبت إليسا عبر حسابها بموقع تويتر:"فخورة باللي راح.. ومتفائلة باللي جايي..وأهم نقاط قوتي لسه محافظة على قلب نضيف "صاحبة رأي" رح تصدر بـ 23 تموز".



إليسا عبر تويتر

وكانت تحولت النجمة اللبنانية إليسا إلى حديث مواقع "السوشيال ميديا"، وذلك بعدما كشفت عن بوستر أحدث ألبوماتها "صاحبة رأى" حيث ظهرت إليسا على البوستر وهى نائمة على سرير، وغطاء أبيض يغطى جسدها.

وعلقت على الصورة: "أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".

Advertisements

وما أن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

بوستر إليسا لم يكن الأول، حيث سبق ونشرت منذ أيام قليلة، بوستر وعلقت عليه "قريبا"، وأيضا أثار الجدل وقتها على "السوشيال ميديا"، وجعلت "ترند" لعدة ساعات، حيث ظهرت إليسا وهى تقف بظهرها أمام المرأة، وفى المرأة تظهر أيضا بظهر، ولا يظهر وجهها، حيث كانت إطلالتها مختلفة، وفستان مفتوح من الظهر، وشعر قصير، ولكنه حاز على اعجاب محبى وعشاق إليسا.