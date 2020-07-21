شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا فى لبنان: ماجدة الرومى زارت قصر الصنوبر لتحكى وجع الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد برونو فوشيه، السفير الفرنسى لدى لبنان، أن الفنانة والمطربة الكبيرة ماجدة الرومى، زارت اليوم الثلاثاء، قصر الصنوبر فى بيروت -المقر الرسمى للسفير الفرنسى فى لبنان- لتحكى أوجاع الشعب اللبنانى، وهذه الفترة العصيبة التى يمر بها شعبها، مشيرًا إلى أنها حزينة لرؤية لبنان يمر بمصاعب لا يستحقها.





وكتب فوشيه، عبر حسابه على تويتر: "الفنانة العظيمة ماجدة الرومى زارت قصر الصنوبر لتحكى وجع الشعب اللبنانى، متألقة كالعادة لكن حزينة لرؤية لبنان يمر بمصاعب لا يستحقها، فرنسا التى تحب لبنان تشكر هذه الزيارة".

يذكر أن آخر أعمال النجمة ماجدة الرومى، أغنية "غنوا بكل اللغات" التى طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهى من كلماتها وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

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ونشرت ماجدة الرومى الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا لو قلتلكن مشتاقة أوعى تقولولى جايين! هذه الدنى اللى هروا وراقا.. باقى برزنامتها سنين!.. بوعدكن لما نتلاقى.. تبقوا بقلبى محجورين.. (غنوا بكل اللغات)".

ويشار إلى أن تلك الأغنية التى طرحتها ماجدة الرومى، تأتى فى إطار جهود وأعمال نجوم الفن المصريين والعرب التى يطرحونها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويهدفون من خلالها الترفيه على ملايين الناس المعزولين داخل منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، وتتنوع أعمال المطربين المصريين والعرب ما بين تنظيم حفلات غنائية "أونلاين"، وطرح أغانى جديدة.