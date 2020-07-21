شكرا لقرائتكم خبر عن طلت بالأبيض.. هنادي مهني في أحدث ظهور لها في الفورمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة هنادي مهني، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، ترتدي من خلالها فستان باللون الأبيض.

وظهرت هنادى مهنى، في الصور التي نشرتها منذ قليل وهي بشكل جديد ومختلف بعد إنقاص وزنها بشكل كبير وظهورها في فورمة جديدة، وكتبت: نفس الروح، مظهر جديد، بداية جديدة"، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات من قبل اصدقائها ومتابعيها.

وفى تصريحات للفنانة الشابة، عن مشاركتها فى عملين فى الموسم الرمضانى الحالى هما "الفتوة" و"خيانة عهد"، قالت إنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير، مضيفة "الفنان لازم يتعب ويعمل كده ويبذل مجهودا وأن تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة فى أوقات الطاقة".

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وأرجعت، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أسباب ظهورها "نحيفة" كثيرا مقارنة بأدوارها فى العملين إلى اتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جراما .



وحول دورها فى مسلسل الفتوة، قالت "طبيعة دورى خلتنى أخاف جداً وكنت حريصة فى أدائى أن تكون طريقة كلامى متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتى غربية شوية أو مودرن، وده يتنافى مع شخصية المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها فى هذا الدور والفضل فى ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاى اختارونى فيه؟ وأنا لو مكانهم مكنتش اخترت نفسى فيه، بالإضافة إلى خوفى من العمل مع فنانين كبار ".