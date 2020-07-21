شكرا لقرائتكم خبر عن حذف البوستر الدعائي لموعد طرح ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف البوستر الدعائي لموعد طرح الألبوم الجديد الخاص بالفنانة اللبنانية إليسا "صاحبة رأي"، من على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولم توضح الشركة المنتجة سبب الحذف، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" في 23 يوليو الجارى، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :" فخورة باللي راح.. ومتفائلة باللي جايي..وأهم نقاط قوتي لسه محافظة على قلب نضيف "صاحبة رأي" رح تصدر بـ 23 يوليو".

فيما أكد المطرب رامى جمال، أنه شارك بالكتابة والتأليف في ألبوم الفنانة إليسا الجديد "على حس حكايتنا"، قائلاً :" إليسا (علي حس حكايتنا ) تجربة مَش بعملها كتير إني اكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لقيت إن الكل اتكلم اتفضلي نزلي الالبوم عاوزين نتبسط".

وكانت تحولت النجمة اللبنانية إليسا إلى حديث مواقع "السوشيال ميديا"، وذلك بعدما كشفت عن بوستر أحدث ألبوماتها "صاحبة رأى" حيث ظهرت إليسا على البوستر وهى نائمة على سرير، وغطاء أبيض يغطى جسدها.

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وعلقت على الصورة: "أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".

وما أن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

بوستر إليسا لم يكن الأول، حيث سبق ونشرت منذ أيام قليلة، بوستر وعلقت عليه "قريبا"، وأيضا أثار الجدل وقتها على "السوشيال ميديا"، وجعلت "ترند" لعدة ساعات، حيث ظهرت إليسا وهى تقف بظهرها أمام المرأة، وفى المرأة تظهر أيضا بظهر، ولا يظهر وجهها، حيث كانت إطلالتها مختلفة، وفستان مفتوح من الظهر، وشعر قصير، ولكنه حاز على اعجاب محبى وعشاق إليسا.