شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة فيلم greyhound فى الحلقة الرابعة من برنامج بلال خانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة، فى حلقته الرابعة، الذى يقدمه الزميل بلال رمضان، فيلم greyhound لنجم الأوسكار العالمى توم هانكس، والذى تم طرحه خلال هذا الشهر، على منصة Apple TV +.

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ويناقش بلال رمضان فى برنامجه، تفاصيل فيلم فيلم greyhound المقتبس عن رواية "الراعى الصالح" للكاتب والصحفى البريطانى سي إس فورستر، وقام بكتابة سيناريو الفيلم وإنتاجه توم هانكس.

كما يناقش برنامج بلال خانة، تفاصيل رواية "الراعى الصالح" وعلاقتها بزمن الحرب العالمية الثانية، التى تدور أحداث الفيلم فى إطارها، حول حماية سفن الإمدادات الأمريكية للمملكة المتحدة، وصراعها مع الغواصات الألمانية.

فيلم Greyhound، من بطولة توم هانكس، إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.