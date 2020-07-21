شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى فى صورة مع ابنى شقيقتها: آه يانا آه من أحمد ومحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقى فى صورة جديدة مع ابنى شقيقتها مها شوقى، الفنانين أحمد جمال سعيد ومحمد جمال سعيد، مستعينة بأغنية النجمة الراحلة شادية "أحمد ومحمد شغلونى".





ونشرت رانيا الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ولاد أختى أحمد ومحمد، وزى أغنية شادية ما بتقول أحمد ومحمد شغلونى، آه يانا آه من أحمد ومحمد".

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من ناحية أخرى، تحتفل رانيا فريد شوقى بعيد ميلاد والدتها سهير الترك، زوجة ملك الترسو الراحل فريد شوقى، التى عاشت معه 28 عاما، حيث تزوجته عام 1970 حتى توفاه الله عام 1998، وأسفرت تلك الزيجة عن ابنتيه عبير ورانيا.

وفى سياق مختلف تستأنف الفنانة رانيا فريد شوقى، بداية الأسبوع المقبل تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، التى تشارك فى بطولته بجانب الفنانان الكبيران ماجدة زكى وخالد زكى، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، من تأليف محمد الحناوى والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

وكانت رانيا صرحت فى وقت سابق لـ"الخليج 365" إنها سعيد للغاية بردود الفعل التى تلقتها على حلقات الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، الذى عرض قبل شهر رمضان على قناة الحياة، مشيرة إلى أن المسلسل حقق جماهيرية كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن العمل اقترب من الناس وخصوصا المرأة، التى تكرس حياتها من أجل أولادها، لافتة إلى أن الكاتب محمد الحناوى له رؤية فنية واضحة ويغوص فى أعماق الناس ليظهر ما بداخلهم، وهى عادته فى كتاباته الدرامية، وهو ما جعل حدوتة المسلسل تلمس القلوب.

وأوضحت رانيا أنها دائماً لا تهتم بكم المشاهد التى ستظهر بها فى أى عمل فنى تقدمه ولا تبحث عن اسماء على التتر وخلافه، ولكن تصب إهتمامها وتركيزها فى تجسيد شخصية تترك أثراً مع الجمهور وهو هدفها منذ أن دخلت التمثيل، لافتة إلى أنها تعلمت ذلك على يد والدها العظيم فريد شوقى.