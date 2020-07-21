شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات من المتعة البعيدة عن التعقيدات فى مسلسل Cursed على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى نيتفلكس دائما إلى طرح المسلسلات الجديدة الممتعة، التي تشد نظار العالمى إلى منصتها، ولكن هذه المرة عادت نيتفلكس بالمشاهدين إلى العصور القديمة حيث أعمال السحر والسحرة، وذلك من خلال مسلسلها الجديد Cursed، العمل من بطولة الممثلة العالمية كاثرين لانجفورد، التي استطاعت أن تظهر في أبهى صورها التمثيلة بعد أخر أعمالها 13 Reasons Why، الذى تابعه الملايين من حول العالم.

جنبا إلى لانجفورد، قام ببطولة مسلسل Cursed الممثل السويدى جوستاف سكارسجارد، الذى لعب دور مارلين ، وتعلق به الكثيرين بـ مسلسل Vikings ولعب دور فلوكى.

المسلسل بالرغم من مقارنته بـ العمل الأسطورى Game Of Thrones منذ بدء الإعلان عنه، ألا أن Cursed ابتعد كل البعد عن قصة العمل الأسطورى الذى أثار ضجة كبيرة منذ طرحه، المسلسل تميز بالسرعة، والابتعاد عن الملل، بـ جانب إضافة بعد الحبكات الدرامية الجديدة التي تجذب أنظار المشاهدين.

شارك مبدعين العمل فرانك ميللر وتوم ويلر حبًا لأسطورة القرون الوسطى لكنهما كانا يعلمان أنه تم القيام به عدة مرات من قبل، لذا وضعوا ساحرة مراهقة في مركز المسلسل مما أضاف إليه قصة ملحمية جديدة، وكان قد تحدث ميللر وويلر عن تحديات إعادة تصور مثل هذه القصة المعروفة للجمهور الحديث، وعن الإثارة في جلبها إلى الحياة على الشاشة، وأكدوا على أنهم حاولوا قدر الأمكان إضافة بعد الحبكات الدرامية الجديد التي تجذب أنظار المشاهد من جديد إلى مثل هذه الأعمال.

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مسلسل Cursed في المجمل عمل فنى جيد، ممتع، من الممكن مشاهدته بأكمله في أحدى عطلات نهاية الأسبوع، بسبب سهولة سرد أحداثه وقصته التي تنوعت بين الدراما، وكوميديا الموقف، وبعض من اللقطات الرومانسية.

ومع ذلك لم يستطع المسلسل من الحصول على تقييمات عالية سواء على موقع imdb أو Rotten Tomatoes، مما خيب ظنون العديد من متابعى العمل.

يتناول مسلسل " Cursed " قصة نشأة وتطور البطلة ويمتلئ بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي، مثل الإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

وتستكمل أحداث المسلسل الجديد Cursed الذى سيتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وستصل مدتها إلى حوالى ساعة، فى أعقاب وفاة والدتها حيث تجد شريك جديد غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة، وذلك خلال سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم، وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزا للبسالة والتمرد ضد جماعة "القناصة الحمر"، وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

مسلسل Cursed من بطولة كاثرين لانجفورد (في دور "نيميو")، ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، جوستاف سكارسجارد (في دور "مارلين")، دانيال شارمان (في دور الراهب الباكي)، سيباستيان أرمستو (في دور الملك "أوثير بندراجون)، مات ستوكو (في دور "جاوين")، ليلي نيومارك (في دور "بيم")، شالوم برون فرانكلين (في دور "إجرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، بيلي جنكينز (سكويرل)، بيلا داين (في دور "الرمح الأحمر") وبيتر مولان (في دور "البابا كاردن").