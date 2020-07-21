شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تشير لعدم صلاحية كانى ويست لرئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مغنى الراب كانى ويست، أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، فى نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، قبل يوم من الموعد النهائى الذى حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين فى التنافس بالسباق الرئاسى القادم.



كاني ويست

وظهر كانى ويست أمام حشد جماهيري وهو يضع الرقم "2020" على رأسه، حيث دعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التى تهمهن، مثل عدم المساواة فى التعليم وعنف الشرطة، وبعد ذلك تحدث مغنى الراب عن مجموعة كبيرة من المواضيع كرغبة والده فى إجهاضه قبل ولادته، وإنجاب زوجته كيم كاردشيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته بذلك.



كاني ويست وعائلته

ومن المفترض أن يكون هذا التجمع مساعد لكاني ليقنع الجماهير بوجهة نضره وخطته في ادارة البلاد، لكن يبدو ان الأمر انقلب علي كاني، حيث اظهر هذا االتجمع العديد من الخطاء التي كان لابد ان يتفادها ليظهر لائقا لهذا المنصب، حسبما نشر موقع tmz



بكاء كانى ويست

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1-عائلة كاردشيان مصدومة من الكلمات وتعتقد أن كاني في حاجة ماسة للمساعدة بعد أن ادعى خلال مسيرته الرئاسية الفوضوية أنه وكيم اقتربا من إجهاض ابنتهما الاولي نورث.

2- كيم كارداشيان زوجة كاني ويست مصدومة من حديثه و منزعجة من تعليقاته خلال أول تجمع للرئاسة

3-خطابه غير المكتوب ، الذي جاء بعد أسبوعين من إعلانه المحتمل للرئاسة ، ترك زوجته وعائلتها مستاءون ومذعورين.

4-أكدت مصادر مقربه منه ان عائلة كاردشيان يشعرون بالقلق من أنه في حاجة ماسة للمساعدة المهنية، وقد يرجع ذلك لمرضه "ثنائى القطب".

5-قضى كانى الكثير من الوقت في الحديث عن الإجهاض ، وأعلن أنه يريد أن يحصل الأشخاص علي أموال من قبل الحكومة لإنجاب الأطفال.

6-الأصدقاء المقربين من كاني انزعجوا من الخطاب لأنهم يشعرون أن الفنان أصبح مشتتًا.