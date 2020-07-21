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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى.. البوستر الأول الرسمى للموسم الخامس من Lucifer "صورة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة الأمريكية نتفليكس، عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل الخيال والفنتازيا Lucifer، بطولة النجم العالمى توم اليس، والمقرر طرحه يوم 21 أغسطس المقبل. ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل الشيطان Lucifer عبر موقع تويتر، والتي ظهر فيها وهو يرتدي بدلة باللون الأسود والقميص الأحمر وهو يحتضن لاورين جيرمان.
المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.
يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.
قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.
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