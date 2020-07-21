شكرا لقرائتكم خبر عن "صمت الياسمين" يعيد ناصر عبد الرحمن للسينما بتوقيع رؤوف عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المخرج رؤوف عبد العزيز والسيناريست ناصر عبد الرحمن على وضع اللمسات النهائية الخاصة بفيلم "صمت الياسمين"، والذى يعيد الكاتب ناصر عبد الرحمن للشاشة الفضية بعد غياب طويل بلغ 10 سنوات، كما أنه يعد التجربة الإخراجية الثانية فى عالم السينما للمخرج رؤوف عبد العزيز بعد فيلم "حملة فرعون" لـ عمرو سعد ومحمد لطفى ومحمود عبد المغنى وآخرون.

وأنتهى السيناريست ناصر عبد الرحمن بالفعل من كتاية الفيلم تماما، ومن المقرر أن يستقر المخرج رؤوف عبد العزيز على أبطال الفيلم عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة، ليبدأ بعدها التصوير مباشرة، حيث يرغب مخرج الفيلم في الإعتماد على فنانين شباب ووجوه جديدة في هذا العمل، لتجديد دماء السينما المصرية والدفع بطاقات تمثيلية جديدة، والفيلم تدور أحداثه في إطار إجتماعى رومانسى، تتخلله بعض الحكايات الإنسانية.

يذكر أن السيناريست ناصر عبد الرحمن، قدم العديد من الأفلام السينمائية المهمة التي تركت بصمة في السينما منها أفلام "هى فوضى"، و"كف القمر"، و"دكان شحاتة"، و"حين ميسرة"، بينما قدم المخرج رؤوف عبد العزيز فيلم سينمائى واحد كمخرجا وهو "حملة فرعون"، بالإضافة لعدد كبير آخر من الأفلام كمدير تصوير، وفى الدراما التليفزيونية أخرج رؤوف العديد من المسلسلات التي نافست في المواسم التليفزيونية الرمضانية بشكل قوى منها مسلسلات "أبو البنات" لـ مصطفى شعبان، و"طاقة نور"و"فوق السحاب"و"قمر هادى" لـ هانى سلامة، وغيرهم.