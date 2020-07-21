شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريد شوقى يتحدث عن تربية بناته وعلاقته بزوجته فى لقاء نادر مع ميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن حلقات برنامج "سينما القاهرة"، توجهت النجمة ميرفت أمين إلى منزل وحش الشاشة فريد شوقى وظهر وهو جالس مع ‏زوجته سهير ترك، ويداعب ابنته الصغرى عبير فى حديقة منزله، ثم تستضيفه مذيعة البرنامج ميرفت أمين فى صالون منزله ‏وتسأله عن بناته، ويوضح أن له أربع بنات وهم "منى - ناهد - مها - عبير"، وتسأله عن تربية البنات والفرق بين تربية البنات ‏والأولاد، ثم سألته عن حياته الفنية، وخلال الحلقة أيضا تجرى حوارا مع زوجته وسألتها عن طبيعة تربية البنات وعن حياة زوجها ‏الفنية‎.‎

وكشف شوقي خلال حواره مع ميرفت أمين عن ميوله الأهلاوية، وتعصبه للنادي الأحمر، لدرجة أنه يرفض مجرد فكرة انتماء زوجته ‏لنادي الزمالك، مؤكدا أنها: "لو زملكاوية، كنت خليتها أهلاوية، مادام جوزها أهلاوي لازم تبقى أهلاوية، بحكم الشرع يعني، إذا كان ‏مذهب حنفي أو شافعي لازم تبقى تبع جوزها".‏

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وصرح وحش الشاشة بأن تربية البنات أصعب من الأولاد: "بيحتاجوا لمجهود أكبر خاصة في الجيل اللي احنا عايشين فيه‎"‎، قائلا: ‏‏"ربيتهم تربية مش قاسية، واديتهم كل حاجة ماحرمتهمش من حاجة وكنت صديق لهم، يعني البنت اللي عايزة ترقص برقص معاها، ‏واللى بتروح سينما أو رحلات مدرسية بروح معاها، وأي حاجة بيطلبوها بحققهلم بس مش مبالغة‎".

وأرجع "شوقي" سر لقب وحش الشاشة من قبل جمهوره إلى طبيعة الأدوار الجادة التي قدمها في أفلامه والتي تضمنت أفلام الأكشن ‏والمغامرة‎.‎

أما زوجته سهير ترك فتحدثت عن متعة تربية البنات قائلة: "تربيتهم ألذ، والمفروض الأم تبقى أخت وصديقة للبنت، لأنها هتفهمها ‏أكتر من الولاد، مشيرة إلى إعجابها بفريد قبل زواجهما ومتابعتها لجميع أفلامه‎".