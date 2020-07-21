فيديو.. فريد شوقى يتحدث عن تربية بناته وعلاقته بزوجته فى لقاء نادر مع ميرفت أمين

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وكشف شوقي خلال حواره مع ميرفت أمين عن ميوله الأهلاوية، وتعصبه للنادي الأحمر، لدرجة أنه يرفض مجرد فكرة انتماء زوجته لنادي الزمالك، مؤكدا أنها: "لو زملكاوية، كنت خليتها أهلاوية، مادام جوزها أهلاوي لازم تبقى أهلاوية، بحكم الشرع يعني، إذا كان مذهب حنفي أو شافعي لازم تبقى تبع جوزها".
وصرح وحش الشاشة بأن تربية البنات أصعب من الأولاد: "بيحتاجوا لمجهود أكبر خاصة في الجيل اللي احنا عايشين فيه"، قائلا: "ربيتهم تربية مش قاسية، واديتهم كل حاجة ماحرمتهمش من حاجة وكنت صديق لهم، يعني البنت اللي عايزة ترقص برقص معاها، واللى بتروح سينما أو رحلات مدرسية بروح معاها، وأي حاجة بيطلبوها بحققهلم بس مش مبالغة".
وأرجع "شوقي" سر لقب وحش الشاشة من قبل جمهوره إلى طبيعة الأدوار الجادة التي قدمها في أفلامه والتي تضمنت أفلام الأكشن والمغامرة.
أما زوجته سهير ترك فتحدثت عن متعة تربية البنات قائلة: "تربيتهم ألذ، والمفروض الأم تبقى أخت وصديقة للبنت، لأنها هتفهمها أكتر من الولاد، مشيرة إلى إعجابها بفريد قبل زواجهما ومتابعتها لجميع أفلامه".
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