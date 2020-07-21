أحمد فلوكس يطلب الدعاء لمحمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد فلوكس صورة للراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وطالب الجمهور بالدعاء له. وعلق "فلوكس" على الصورة :" الله يرحمك يا ملك ، الله يرحمه كان من أرجل الرجال وأحن الرجال و أطيبهم، كان راجل وجدع وصاحب صاحبه، الله يرحمه، الفاتحة علي روحه". ورحل النجم محمود عبدالعزيز عن عالمنا في نوفمبر 2016.

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