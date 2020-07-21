مايان السيد تنشر صورًا من إجازتها في "سيوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة نشرت الفنانة مايان السيد صورتين، عبر حسابها الرسمي يموقع "إنستجرام". وظهرت مايان في الصور تستمتع بإجازتها الصيفية من "سيوة"، وعلقت :"اهلاً سيوة". وشاركت الفنانة مايان السيد في فيلم "بنات ثانوي" بطولة هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، ميدو عادل، ومن إخراج محمود كامل.

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