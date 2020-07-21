هنادي مهنا بإطلالة رقيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام. وظهرت هنادي مهنا، في الصور بإطلالة رقيقة. وكتبت: "نفس الروح، بداية جديدة". وشاركت هنادي رمضان الماضي في" الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وعدد كبير من نجوم الفن.

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