محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت المطربة المغربية جنات رسالة رومانسية لزوجها، ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت جنات على الصورة :"هدية العمر، الزوج الحنون، الصادق، المخلص، اللهم أدمها نعمة". Advertisements جنات تزوجت من المحامي المصري محمد عثمان نعمان 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات. وأعلنت المطربة جنات عن حملها الثاني في بداية شهر يوليو الجاري، بنشر صورة لها بالبحر، عبر موقع "إنستجرام". وظهرت "جنات" في الصورة وسط البحر، وهي ترتدي زي الحوامل وتضع يديها على بطنها وعلقت: "افتقدكم يا أصدقائي، أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة بخير، اعتنوا بأنفسكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هدية العمر".. جنات تبعث رسالة رومانسية لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.