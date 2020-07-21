بطولة الفيشاوي وياسمين رئيس.. طرح الملصق التشويقي الأول لفيلم الحارث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أطلقت شركة سكوب الملصق التشويقي الأول لفيلم الحارث، الذي من المنتظر عرضه قريبا في دور العرض والمنصات الإلكترونية، حسبما كشف محمد نصار، المشرف العام على الإنتاج، في بيان للشركة.

وكان المخرج محمد نادر قد انتهى من تصوير آخر مشاهد الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ شهرين.

الفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول. ومن تأليف محمد عبد الخالق وإخراج محمد نادر.

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وقال نصار إن الفيلم مليء بالإثارة والتشويق، مضيفا أنهم استعانوا في صناعته بخبرات من هوليوود.

الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.