- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أطلقت شركة سكوب الملصق التشويقي الأول لفيلم الحارث، الذي من المنتظر عرضه قريبا في دور العرض والمنصات الإلكترونية، حسبما كشف محمد نصار، المشرف العام على الإنتاج، في بيان للشركة.
وكان المخرج محمد نادر قد انتهى من تصوير آخر مشاهد الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ شهرين.
الفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول. ومن تأليف محمد عبد الخالق وإخراج محمد نادر.
وقال نصار إن الفيلم مليء بالإثارة والتشويق، مضيفا أنهم استعانوا في صناعته بخبرات من هوليوود.
الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة الفيشاوي وياسمين رئيس.. طرح الملصق التشويقي الأول لفيلم الحارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.