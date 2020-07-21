رانيا فريد شوقي تنشر صورة مع أبناء شقيقتها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بصورة تجمعها بأبناء شقيقتها "أحمد ومحمد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت رانيا على الصورة :" ولاد أختي أحمد و محمد و زي أغنية شادية ما بتقول أحمد ومحمد شغلوني أه يانا أه من أحمد ومحمد ههههه". وعلق الفنان أحمد جمال سعيد على الصورة :"أغلى واحدة في حياتي، ربنا يخليكي ليا ومايحرمنا منك أبدًا يا ست الكل". أحمد جمال سعيد نجل شقيقة رانيا فريد شوقي شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، إسلام جمال، ومن إخراج مصطفى فكري.

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