فيديو| سوسن بدر بعد غناء محمد محسن "اسلمي يا مصر": "حفظ الله أرضها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر "إنستجرام" جزءا من فيديو كليب نشيد "اسلمي يا مصر"، الذي أعاد تقديمه مؤخرا الفنان محمد محسن. وعلقت سوسن بدر: "الله.. حفظ الله أرضها وشعبها وجيشها". يذكر أن محمد محسن أطلق الفيديو كليب قبل أيام

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