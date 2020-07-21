محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو لأولاده الثلاثة "كنز وعلي وحنين". وكتب رمضان عبر حسابه على انستجرام:"ربنا يحفظ أولادنا" وأعلن رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر فيديو لأولاده "كنز وعلي وحنين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.