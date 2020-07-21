فيديو .. ويز خليفة أحدث كليباته Still Wiz

طرح الفنان العالمي ويز خليفة أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Still Wiz، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي ويز خليفة طرح مؤخرًا كليب بعنوان Contact، كما شارك الفنان العالمي تايجا، كما كسر الكليب حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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