كاتبة فيلم العفاريت ماجدة خير الله:عماد محرم مايعرفش حاجة

نفت الكاتبة ماجدة خير الله التصريحات الأخيرة للفنان عماد محرم عن معرفته لإبنة الفنانة مديحة كامل في أحداث الفيلم الشهير "العفاريت"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"

رفضت ماجدة تصريحات عماد قائلة"مكنتش عايزه ادخل في الحكايه البايخه دي؟ لكن احب اقول ان الاستاذ عماد محرم مايعرفش حاجه عن موضوع الاطفال في فيلم العفاريت، واللي قاله واعلنه هجص، ده جه

صور تلات اربع ايام وروح ! ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحه كامل ، وبلاش هبل وادعاء وبحث عن دور ، واكسكلوسيف وعبط".

وعلقت بمنشور آخر حول تصريحاته قائلة:"أنا لو عندي ربع الثقه اللي عند عماد محرم، وهو بيعلن عن السر الرهيب اللي توصل اليه، وحيقوله إكسكلوسف، كان زماني

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بقيت حاجه تانيه".

وجاء رد ماجدة عقب تصريحات عماد عن معرفته بإبنة مديحة كامل في الفيلم السؤال الذي شغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومتابعي الفيلم، حيث أتت نهايته غير محددة من هي ابنة مديحة التي تم خطفها في أحداث الفيلم، وصرح عماد بأن "بلية" هي ابنة مديحة، والتي قامت بدورها الطفلة "هديل"

فيلم العفاريت تم عرضه عام 1990 من بطولة الهضبة عمرو دياب، مديحة كامل، عماد محرم، نعيمة الصغيرة، حمدي الوزير"، قصة وسيناريو وحوار: ماجدة خير الله، إخراج: حسام الدين مصطفى.