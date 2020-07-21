مدحت العدل: الحياد والميوعة والموقف السلبي في الظروف الحالية خيانة وطنية

حذر الدكتور مدحت العدل الكاتب والسينارست، من الحياد والميوعة في الموقف الحالي الذي تعيشه مصر، مؤكدًا أن الموقف المحايد والسلبي يعتبر خيانة وطنية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع علىقناة صدى البلد، أن الوقوف مع الجيش المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة وعدم القبول بتهديد أمننا القومي أو المساس بمياهنا قضايا محسومة لا خلاف فيها.
وأضاف مدحت العدل واثقين مليون الميه في القرارات التي سيتم اتخاذها، لافتًا إلى أن كل المصريين جنود في الدفاع عن مصر كل في مكانه.
ولفت الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إلى أن الفن سياسية وأكل العيش سياسة لأن بدون استقرار سياسي وأوضاع مستقرة لن يستطيع الفنان ممارسة عمله.
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