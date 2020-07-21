صورة..البوستر الرسمي لفيلم "الحارث" لأحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الحارث"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق الفيشاوي على البوستر قائلاً:"ليلةالحارث هي ليلة في فرح ابليس.. قريبا"، تضمنت الصورة الدعائية للفيلم صورة لشجرة منزوعة الورق ويدورحولها ثعبان، يتخللها إسم الفيلم باللون الأحمر، وليحتوي على اي صورة لأبطال الفيلم.
فيلم "الحارث" من بطولة "ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل ،وأسماء أبو اليزيد، أسماء جلال، على الطيب"وإخراج محمد نادر،
وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.
وفي نفس السياق السينمائي يستكمل الفيشاوي تصوير فيلمه الآخر "30 مارس" الي يشاركه البطولة فيه"دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمد جمعة، ندى موسى، وليد فواز".
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