في تجربته الكتابية الأولى، يتعاون الفنان رامي جمال مع الفنانة إليسا في البومها الجديد "صاحبة رأي"، وذلك حسب ماأعلن على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
أعلن رامي عن تجربته الكتابية واللحنية قائلاً:"على حس حكايتنا..تجربة مش بعملها كتير إني أكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لقيت إن الكل إتكلم اتفضلي نزلي الألبوم عاوزين نتبسط".
يذكر أن إليسا قد أعلنت عن أحدث ألبوماتها الغنائية "صاحبة رأي" على مختلف حسااتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير، ولاقى ترحيب جماهيري كبير، وعبذر متابعيها عن انتظارهم لألبومها بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني".
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى..رامي جمال شاعراً في ألبوم إليسا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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