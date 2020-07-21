محامي سما المصري يتوعد بمفاجأة في ثاني جلسات محاكمتها

توعد المستشار مينا ناجي، محامي الفنانة سما المصري، بمفاجأة في ثانى جلسات محاكمة سما، والمقرر أن تعقد غدًا أمام المستشارة مروة هشام بركات بالمحكمة الاقتصادية، وذلك في تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كما كان طالب دفاع سما المصري بعدم محاكمتها في دعوى أول أمس استنادًا إلى عدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، كما طلب استدعاء المهندس الفني أحمد

ثروت، الذي قام بفحص الفيديوهات، ووقف نظر الدعوى وقف تعليقي لحين الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020.

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، تأجيل أولى جلسات محاكمة سما المصري فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 22 يوليو الجارى.

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أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت

على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنستجرام يوتيوب، تغري بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى عباس، قضت بمعاقبة سما المصري، في قضية أخرى، بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، مع وضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.