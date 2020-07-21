تفاصيل حفل علي الحجار في دار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي على أحد مسارح دار الاوبرا المصرية، في عودة لأنشطتها الفنية والغنائية بعد غياب لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
ومن المقرر ان يقام الحفل الخميس الموفق 6 أغسطس، على أنيكون سعر التذكرة بقيمة 310 جنيهات لجميع الفئات، وهي من أولى حفلات الحجار بعد الحظر الفني للحفلات النائية منعاً للتجمعات كإجراءات وقائية ضد كورونا.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرامن أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.
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