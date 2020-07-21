تفاصيل.. قبلة كرم بورسين سر انفصال هاندة أرتشيل ومراد دالكليش

أكدت الفنانة هاندا أرتشيل، خبر انفصالها عن حبيبها الفنان مراد دالكليتش، بعد قصة حب جمعتهما لثلاث سنوات، وكان من المقرر أن تنتهي بالزواج مع نهاية 2020.

انتشرت أنباء حول سبب الانفصال، والذي يرجع إلى قبلة بين هاندا ارتشيل وكرم بورسين في الحلقة الاولى من مسلس أنت اطرق بابي، حيث تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكواليس تصوير

القبلة التي عرضت في الحلقة الأولى ويظهر من خلال الفيديو انها استغرقت وقتًا طويلًا، عكس ما ظهرت في المسلسل.

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وانقسم رواد التواصل الاجتماعي حول ذلك الأمر حيث

اعتبر البعض أن مراد لديه الحق في غيرته على هاندا والانفصال عنها، حيث يبدو مشهد القبلة طويلًا بالنسبة له كحبيب، فيما اعتبر البعض الأخر أن صوت المخرج مسموع وهو يطلب منهما الاستمرار في مشهد القبلة لأخذ المشهد المناسب.

يذكر ان هاندا ارتبطت بمراد دالكليش منذ أربع سنوات بعد مرور شهرين على طلاقه من الممثلة ميرفي بولغور، الأمر الذي سبب صدمة في الوسط الفني لأنّ مراد كان الصديق المقرّب لحبيب هاندا السابق محمد دينتشلار.