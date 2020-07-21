تراند اليوم : بالفيديو .. عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل علي السوشيال ميديا – إتفرج

نشر الفنان عمر كمال فيديو له مع حمو بيكا، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

وعلق عمر كمال قائلا: ” يابنتي هتعرفى تقوليله كلام حلو _بصى هبهرك …. “.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

هههههههه – رد ياعمر ههه – ايه ده

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وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية “شيكولاتة سايحة” بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.