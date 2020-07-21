تراند اليوم : شاهيناز تطرح أغنية “توتة توتة” من ألبوم “حياتي أحلى”

تطرح الفنان المصرية ​شاهيناز غدا، أغنيتها الجديدة “​توتة توتة” من ألبومها الجديد “حياتي أحلى”، الذي بدأت في طرح أغنياته منذ عدة أسابيع.

وكانت شاهيناز قد طرحت منذ أيام أغنية “حياتي أحلى”، وحققت نسب استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبدالحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية: “في إيه بقى متبعد كده، وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا، مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز إيه غيرت حالي ليه، وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفاية، خلتني اعيش، إحساسي بيك والقلب عجباه الحكاية”