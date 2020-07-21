تراند اليوم : اتفرج – طلب غريب ومفاجئ من محامي سما المصري بشأن الفيديوهات الاباحية

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، لدفاع سما المصرى، فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، وارتدت الكمامة الطبية.

ودفع المحامى مينا ناجى، محامى سما المصرى، بعدم محاكمة سما المصري في دعوي اليوم استنادا لعدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، كما طلب استدعاء المهندس الفني أحمد ثروت الذي قام بفحص الفيديوهات، ووقف نظر الدعوي وقف تعليقي لحين الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020.

وكان حصل “اليوم السابع” على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ”سما المصرى”، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصرى”، للمحكمة الاقتصادية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

Advertisements

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصرى” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.