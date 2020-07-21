ياسمين عبد العزيز تتصدر "التريند" بفيديو مع زوجها

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند مؤشر البحث جوجل بعد نشرها من خلال حسابها على إنستجرام مقطع فيديو جمعها بزوجها أحمد العوضي ولم يتجاوز مدته الثلاث ثواني.
وصورت ياسمين الفيديو، دون علم أحمد العوضي وبعد نشره عبر حسابها على إنستجرام كتب لها :" بتغفليني"، لترد عليه قائلة: "ده العادي بتاعي".
وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت زواجها من أحمد العوضي خلال شهر رمضان الماضي وذلك بعد قصة حب قوية جمعت بينهما
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