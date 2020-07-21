كيت وينسلت تفوز بجائزة "تريبيوت أوورد" من "تورنتو السينمائي"

أعلن المنظمون لمهرجان تورنتو السينمائي، عن منح الممثلة البريطانية كيت وينسلت، جائزة "تريبيوت أوورد" خلال الدورة المقبلة من المهرجان التي ستقام خلال سبتمبر/أيلول 2020.

وتكافئ جوائز "تريبيوت أووردز" الممثلين والمخرجين والمهنيين في القطاع السينمائي على مساهماتهم الاستثنائية في الفن السابع، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعقد مهرجان تورنتو السينمائي دورته الخامسة والأربعين من 10-19 سبتمبر/أيلول المقبل، بنسق هجين يجمع بين الأحداث في الصالات والمواعيد الافتراضية.

وأوضحت المديرة العامة للمهرجان جوانا فيشنتي المشاركة في رئاسة الحدث أن "وجود كيت وينسلت اللامعة والآسرة عبر الشاشة لا يزال مصدر ترفيه وإلهام للجمهور والممثلين على السواء".

وأشارت المسؤولة إلى أن الممثلة التي لا تزال تطبع الذاكرة السينمائية من خلال تأديتها بطولة فيلم "تايتانيك"، تمثل "بالقدر عينه من القوة والشجاعة اللتين تتحلى بهما النساء اللائي تختار تجسيد دورهن".

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ولفتت فيشنتي إلى أن الفنانة البريطانية البالغة 44 عاما الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ّذي ريدر"، هي "من أفضل الممثلات وأكثرهن احتراما في جيلها".

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