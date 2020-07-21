عاصي الحلاني يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن طرح ألبومه الجديد

ينتظر الجمهور طرح أغنية وكليب “رجعتيني لبدايتي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني مطلع الأسبوع المقبل، حيث يعمد عاصي منذ أيام على تشويق محبّيه للعمل المنتظر.

وتعتبر هذه الأغنية الرابعة التي يفرج عنها عاصي من ألبومه الجديد، حيث طرح في الفترة الماضية ثلاث أغنيات هي “ضلي اضحكي” و”بويا محمد” و”بعشقك”.

وقرر عاصي الحلاني تأجيل إطلاق ألبومه الجديد كاملًا بسبب الظروف الحالية في لبنان إضافةً إلى فيروس كورونا وإلغاء الحفلات في الوطن العربي والعالم.

جدير ذكره أن أغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى أمّا الكليب الخاص بها فتشارك في بطولته زوجة عاصي، السيدة كوليت بولس الحلاني وهو من إخراج أحمد المنجد

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