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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل.. الموسم الرابع من Elite بدون الماركيزة كارلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن طاقم العمل الجديد المنضم للموسم الرابع من مسلسل الدراما الشهير Elite، الذي يعرض عبر شبكة قنوات نتفليكس الأمريكية والمقرر عرضه أوائل العام المقبل.
ووفقاً لتقرير عبر موقع tvline، فإن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا"، والنجمة العالمية دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحماني، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم الى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.
كما كشف التقرير عن الوجوه الجديدة التي ستنضم للموسم الرابع والجديد، وهما Andrés Velencoso و Manu Rios و Carla Díaz و Martina Cariddi و Pol Granch و Diego Martín والمقرر ان يشاركا فريق الصف الأخير في مغامرة جديدة بالموسم الرابع.
ومن المقرر ان يبدأ الموسم الرابع، بانضمام عمر إلى صديقة أندير، بالإضافة إلى عودة صموئيل وجوزمان وريبيكا كطلاب في المرحلة الأخيرة من المدرسة الأشهر في اسبانيا وهي لاس إنسيناس، وبدء كايتانا في مرحلة جديدة بالعمل ضمن مشرفات المدرسة.
وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الإسبانى Elite ، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد، واكدوا أنه على المشاهدين الاستعداد لأن الموسم الجديد سكون غير متوقع، ويتمنون لو يمكنهم رؤية وجوه المتابعين أثناء مشاهدة العمل الجديد، كما أكد أبطال العمل أنهم متحمسين لرؤية "عمر" بـ زى المدرسة، بعد أن تم قبوله مع نهاية أحدث الموسم الثالث.
يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).
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