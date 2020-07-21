بهومي بيدنيكار تتلقى هدية خاصة من علياء بهات

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رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة الهندية بهومي بيدنيكار بعيد ميلادها الحادي والثلاثين في الثامن عشر من يوليو.
في حين أن علياء بهات كانت قد هنئت بهومي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها رأت أن مجردالتهنئة على السوشيال ميديا خطة ناقصة لعزيز علاقتها بصديقتها.
خطت بهات خطوة أخرى من أجل جعل عيد ميلاد مميزة من خلال إرسال هدية شخصية لها. أرسلت علياء بهات مجموعة من الزهور إلى بومي مكتوب عليها "بالحب علياء بهات". كما شاركت بهومي صورة تشكر فيها علياء بهات على الإيماءة الجميلة.
بهومي بندكار
في سياق اخر، تشترك عليات وبهمومي في الدراما السينمائية الفترة المقبلة "تخت" للمنتج كاران جوهر.
وبصرف النظر عن الاثنين، يضم الفيلم أيضًا رانفير سنغ وكارينا كابور خان وأنيل كابور وفيكي كوشال وجانفي كابور.
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