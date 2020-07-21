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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جوائز نوبل لعام 2020 بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يوليه 2020
أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، خبر إلغاء جوائز نوبل لهذا العام بسبب فيروس كورونا.
ويأتي هذا الإعلان في وقت قدمت الرابطة الدولية لمحامي الأورومو، مذكرة لمؤسسة نوبل للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بسبب الانتهاكات وارتكاب جرائم ضد السلام.
وكتبوا فى رسالتهم إلى مؤسسة نوبل " إثيوبيا ، تحت حكم الحائز على جائزة نوبل ، السيد أبي أحمد ، على شفا حرب شاملة مليئة بسلسلة من الجرائم الفظيعة والجرائم ضد السلام.
وأضافوا فى رسالتهم "يتسبب السيد أبي وحكومته في تفكيك أي مظهر من مظاهر الاستقرار في البلاد. اغتيال شخصيات بارزة آخذ في الارتفاع في البلاد. أصبح سجن أولئك الذين لديهم آراء انتقادية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتهم ملفقة ضد القادة السياسيين والصحفيين الأوصاف الرئيسية لإدارة السيد أبي. لقد علق الانتخابات دون الرجوع إلى الجدول الزمني المستقبلي.
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