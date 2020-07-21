نجوى كرم تتألق بأحدث جلسة تصوير بين الورود

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Jul 21, 2020
خطفت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم الأنظار بصورتين عفويتين وهي جالسة في الطبيعة بين الزهور، فبدت مشرقة وجميلة ومتألقة كالعادة.
اختارت نجوى سروال جينز ونسقته بأسلوب أنيق مع “توب” صفراء اللون وحذاء من نفس لون التوب. وكتبت على الصورتين: “الورد وألوانه يفرحون القلوب”.
من جهة أخرى، كانت نجوى كرم قد فاجأت جمهورها عبر موقع تويتر من خلال خدمة الصوت التي طرحها الموقع أخيراً، لتكون الفنانة العربية الأولى تستخدم هذه الميزة مع جمهورها.
نذكر أن “كرم” كانت قد احتفلت بتخطي فيديو كليب “ملعون أبو العشق” حاجز الـ 120 مليون مشاهدة على قناة شركة روتانا المنتجة للعمل.
وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، عن فخره بوجود نجوى كرم في الشركة. وكتب الهندي لنجوى: “نفتخر بوجودك معنا يا شمس الاغنية وبريقها”.
بدورها ردّت نجوى على كلام الهندي، وكتبت: “الله يطول عمرك وإنشالله روتانا بتستمر بنجاحاتها الكبيرة وشمسها تشرق على الكون”، ليرد الهندي، قائلاً: “بوجودك يا ست الكل”.
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