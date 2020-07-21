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Jul 21, 2020
تحت عنوان “حان الوقت”، أعلنت الممثلة اللبنانية جوي خوري اعتزالها التمثيل بعد مسيرة استمرت حوالي 12 عامًا.
وقدمت “خوري” ورقة اعتزالها -بحسب تعبيرها-، في منشور عبر حسابها الخاص على موقع فايسبوك. وقالت: “12 سنة وراء وأمام الكاميرا، حلوين ومرين… قررت اليوم ودّع مشواري التمثيلي المتواضع. انا أشكركم على محبتكم ودعمكم خلال السنوات التي مرت“. وختمت قائلة: “بس يصير شغفك هوي شغلك ومصدر عيشك بتتغير نظرتك وعلاقتك في. كرمال ضل حبّ التمثيل قررت بعّد عن الشغل في“.
وكانت جوي خوري قد شاركت في العديد من المسلسلات منها: الساحر، مذكرات عشيقة سابقة، اولاد البلد، أول نظرة، محرومين، هوا أصفر وغيرها.
نذكر أن جوي خوري كانت قد تزوجت من جو عبيد في نيسان/ابريل 2017، في حفل اقتصر على الأصدقاء والمقربين.
كما أن جوي كانت قد نشرت أواخر حزيران فيديو برفقة زوجها، حيث كشفا أنهما ينتظران أول مولود لهما وذلك بعدما ظهرت جوي ببطن منتفخة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلان حملها، جوي خوري تعتزل التمثيل نهائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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