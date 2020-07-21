محمود جمعة عزيز يبدأ كتابة مسلسل "الأنفوشى" لـ رمضان 2021

انتهى الكاتب محمود جمعة عزيز، من كتابة 20 حلقة من مسلسله الجديد "الأنفوشي"، وهو المسلسل الذي يستعرض فيه جمال الإسكندرية القديمة بالعادات والتقاليد الأصيلة التي تربي عليها السكندريين قديمًا.

وقال السيناريست محمود جمعة، إن المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، بعد الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج الشهيرة، كما يرصد المسلسل القيم والأخلاق والعادات التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا في الإسكندرية وتأثيرها على المجتمع المصري.

وشوق عزيز جمهوره على "فيسبوك" بغلاف سيناريو المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجمهور في توقع أبطال المسلسل، بعد أن رشحوا الفنان والنجم الكبير يحيى الفخراني لبطولة المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل المسلسل.

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