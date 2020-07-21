القاهرة - لايف ستايل
انتهى الكاتب محمود جمعة عزيز، من كتابة 20 حلقة من مسلسله الجديد "الأنفوشي"، وهو المسلسل الذي يستعرض فيه جمال الإسكندرية القديمة بالعادات والتقاليد الأصيلة التي تربي عليها السكندريين قديمًا.
وقال السيناريست محمود جمعة، إن المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، بعد الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج الشهيرة، كما يرصد المسلسل القيم والأخلاق والعادات التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا في الإسكندرية وتأثيرها على المجتمع المصري.
وشوق عزيز جمهوره على "فيسبوك" بغلاف سيناريو المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجمهور في توقع أبطال المسلسل، بعد أن رشحوا الفنان والنجم الكبير يحيى الفخراني لبطولة المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل المسلسل.
قد يهمك ايضا:
فريد شوقي تُطمئن الجمهور على صحة يحيى الفخراني
أحدث صورة لـ"جيهان نصر" وبناتها بصحبة يحيى الفخراني
كانت هذه تفاصيل خبر محمود جمعة عزيز يبدأ كتابة مسلسل "الأنفوشى" لـ رمضان 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.