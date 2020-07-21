الفنانة البحرينية أبرار سبت تحتفل بعقد قرانها بحضور عائلي بسيط

احتفلت الفنانة البحرينية أبرار سبت بعقد قرانها مساء أمس الإثنين، في حفل عائلي بسيط اقتصر فقط على أفراد العائلتين وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.ونشرت أبرار سبت عبر حسابها انستغرام، "نعم.. أنا وافقت... الحمد لله يا رب.. كان ودي احتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي.. لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع علي عائليتي الصغيرة.. وشكر خاص للمصور محمد فيفيد علي توليه مهمة الاحتفالية علي طريقته الخاصة". كما علقت شقيقتها الفنانة شيلاء سبت، عبر إنستغرام: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات من القلب للقلب ومن الوريد للوريد.. مبارك عليكي يوم الخطوبة السعيد.. أحلى العرايس عرسها.. حار طارية الله يهنيها بعرسها".

وأضافت شيلاء: "ألف مبروك أختي ونصي التاني.. ألف مبروك عقد قران أختي ونصي الثاني وتوأمتي الصغيرة الله يسعدكم.. مبروك النسيب.. تستاهل أبرار ويارب تحطها بعنيك وتسعدها دوما.. وكل الشكر للحضور". يذكر أن شقيقتها الممثلة البحرينية شذى سبت قامت في فبراير الماضي بعقد قرانها في سرية تامة، ولم تكشف عن هوية زوجها، وذكر متابعون أن سبت لم تعلن عن عقد قرانها إلا بعد أن كشفته الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وقالت العيدان عبر حسابها بموقع إنستغرام :"خبر حصري الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ألف مبروك عقد قران الفنانة #شذى_سبت وربي يهنيج ويسعدج ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق". وبعدها نشرت الممثلة لقطات من عقد قرانها على حسابها بموقع إنستغرام، وحرصت على إخفاء اسم الزوج ولم تكشف أي معلومات عنه، مكتفية فقط بإعلان زواجها، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن".

وأضافت: "ما شاء الله .. سبحان الله .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. الحمد لله .. الله أكبر .. استغفر الله العظيم .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر .. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين". وكانت شذى، قد أثارت الكثير من الجدل عندما تعرضت لوعكة صحية وصفت بالغامضة، إلا أنها كشفت مؤخرا حقيقة وعكتها، إذ نفت كليا ما تردد بشأن إصابتها بالسرطان، وقالت شذى في تسجيل صوتي إن لديها مشاكل بالمعدة ولا تزال في مرحلة العلاج بسبب إصابتها بحالة قيء متك

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