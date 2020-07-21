أم كلثوم بتقنية الهولوغرام على مسرح دبي أوبرا

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"الخليج 365" من بيروت: تقدم "مجموعة MBC" بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي، حفلات فنية مباشرة من دبي أوبرا، في 6، و7، و8 أغسطس، تطلّ خلالها كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام.

برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، وأحدث التجهيزات السمعية والبصرية، يستحضر هذا الحفل جواً مطابقاً لحفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي.

وفي سياق اتباع إجراءات الوقاية من فيروس "كوفيد 19"، قامت "مجموعة MBC" و"دبي أوبرا" باعتماد شروط صارمة للسلامة والتعقيم وقياس درجات حرارة الأفراد بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها من إجراءات الوقاية التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم في المقام الأول.

الجدير ذكره أن حفل كوكب الشرق سيتضمن أداء اغنية إضافية، "الأطلال"، وذلك بمناسبة عيد الأضحى في دبي وهي من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباطي.

