صوب بلادي جديد عمر كمال

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أصدر الفنان الفلسطيني الشاب عمر كمال أغنية جديدة بعنوان "صوب بلادي" ولدت في زمن الحجر الصحي بعث من خلالها رسالة حب الى وطنه.

عن هذا العمل يقول كمال: "صوب بلادي هي اغنية تتناول الحنين الى الوطن، وبالأخص وطني فلسطين.

هي اغنية للكاتب والملحن اللبناني أحمد قعبور وأصبحت الى حد ما جزء من الفلكلور الفلسطيني.

قمت بإعادة توزيع اغنية صوب بلادي خلال احدى الزيارات لفلسطين وقررت تسجيلها في لندن بعد الاغلاق الذي حصل بسبب فيروس كورونا وعدم قدرتي على العودة الى بلادي.

تميزت هذه التجربة بكوني انفردت انا وموسيقاي للمرة الاولى منذ زمن طويل، فقمت باستخدام الوسائل الموسيقية والتقنية المتاحة لي تحت الحجر في المنزل لإنتاج هذا الأسلوب القوي والعصري للأغنية.

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اختلف أسلوب هذا التوزيع عن أسلوبنا المعتاد بسبب بحثي عن طريقة قوية ومستجدة لإعادة تقديم هذه الاغنية بحماسة متجردة وإيجابية. آمل ان يتلقى الجمهور الرسالة والعاطفة وراء هذا العمل بصدر رحب.

ويوقل في مطلع الأغنية: يا رايح صوب بلادي... دخلك وصللي السلام... بلّغ أهلي وولادي... مشتقلن رف الحمام.

اسأللي امي يا منادي... بعدا ممنوعة الاحلام... وقلا أياما ببالي... والله بتعزّ الأيام.

ومن جهته علق الشاعر أحمد قعبور على الأغنية قائلاً: " يا رايح صوب عمر كمال ... وصل كل الحب... والسلام "